Выдвинутый компартией на должность мэра Москвы Вадим Кумин и претендент от Справедливой России Илья Свиридов попросили независимых муниципальных депутатов отдать им своим подписи, которые необходимы для того, чтобы стать официальными кандидатами. Для регистрации требуется получить поддержку не менее 110 мундепов в 110 муниципальных образованиях.

Выдвинутый компартией на должность мэра Москвы Вадим Кумин и претендент от "Справедливой России" Илья Свиридов попросили независимых муниципальных депутатов отдать им своим подписи, которые необходимы для того, чтобы стать официальными кандидатами. Для регистрации требуется получить поддержку не менее 110 мундепов в 110 муниципальных образованиях.Просьба о поддержке содержится в письме Кумина и Свиридова вадрес глав и депутатов 16 муниципальных образований, где заседают независимые законодатели. "В ваших муниципальных образованиях как раз такаяситуация", – приводит выдержки и обращения. Обакандидата отмечают, что в настоящее время есть три кандидата несистемнойоппозиции, "имеющие определенную поддержку москвичей"."Для прохождения муниципального фильтра им потребуетсявсего по три подписи депутатов в каждом из ваших муниципальных образований, аостальные подписи останутся невостребованными, – отмечают коммунист и эсер. – Такимобразом, если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названныхкандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальныхдепутатов".Кумин и Свиридов предлагают депутатам 16 муниципальныхокругов отдать свои подписи. Взамен они обещают поддержку со стороны депутатовот КПРФ и "Справедливой России" остальным независимым кандидатам. Письмобыло направлено в муниципальные округа Якиманка, Гагаринский, Коньково,Ломоносовский, Тверской, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненский, Хамовники,Зюзино, Аэропорт, Арбат, Мещанский, Дорогомилово, Красносельский и МарьинаРоща.Напомним, выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. Онамерении побороться за пост столичного градоначальника уже заявили 16 человек,в том числе, действующий глава города Сергей Собянин.