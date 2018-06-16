Правительство России вносит в Госдуму законопроект, согласно которому собирается достичь повышения пенсий, в том числе за счет повышения возраста выхода на пенсию: до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.

Правительство России вносит в Госдуму законопроект, согласно которому собирается достичь повышения пенсий, в том числе за счет повышения возраста выхода на пенсию: до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Заметим, что "Вести в субботу" одними из первых предсказали именно такое развитие событий. Но!При всей нашей склонности к тому, чтобы ссылаться на международный опыт, мы не согласны с теми, кто сравнивает Россию с Америкой и Канадой, Британией или Францией, Германией, Италией, Японией и даже с Люксембургом. Там пенсионный возраст, но и доходы тоже. Также мы считаем некорректным сравнение со странами СНГ, хотя да, кроме России и Узбекистана, пенсионный возраст подняли уже все. Но в СНГ доходы значительно ниже. Кстати, и в такой бурно развивающейся стране, как Китай, доходы на душу населения все еще значительно отстают от российских. Там пенсий, по сути, нет вообще. На наш взгляд, точнее сравнение с теми странами, где доходы примерно на уровне российских.Возьмем такую тройку, как Чили, Аргентина и Россия. По паритету покупательной способности ВВП на душу населения в год — примерно как у нас:Чили — чуть повыше 25 тысяч долларов;Аргентина — чуть повыше 22 тысяч;Россия — почти 27 тысяч. Вроде Россия побогаче.Соответственно, выход на пенсию:в Чили для мужчин составляет 65 лет, для женщин – 60;в Аргентине — то же самое;в России — 60 и 55. Заслуживаем? Да. Но!В России растет продолжительность жизни, то есть пенсионеров все больше. А тех, кто все еще работает и финансирует их пенсии, — все меньше. А значит, чтобы у пенсионеров росли пенсии, все еще работающим надо платить больше налогов. Хотите? Вряд ли. Значит и, на наш взгляд, не обманывать себя, а по достижении нынешнего пенсионного возраста иметь возможность продолжать полноценно работать, не ожидая, что в 55 для женщин или в 60 для мужчин вас "попросят", помогая тем, кто уже на пенсии, и обеспечивая себя самого большими накоплениями, большими выплатами, когда выйдешь на пенсию. Впрочем, это мой личный взгляд.О том, почему все-таки разный возраст ухода на пенсию для мужчин и женщин, кого изменения не касаются и кому когда ждать повышения пенсий, "Вестям в субботу" Татьяна Голикова, та, у кого блестящая репутация в вопросах финансов. В новом правительстве она отвечает за "социалку".- Татьяна Алексеевна, вам предстоит большое и подробное интервью у Владимира Соловьева. Но все-таки в режиме блиц хотел бы несколько вещей уточнить. Можно, я сначала обиду выскажу?- Да.- Почему женщины все-таки будут раньше выходить, чем мужчины на пенсию? Нам обидно.- Думаю, что это исторически сложилось в России, учитывая наш уклад, отношение к женщине и ее особый статус в нашем обществе. Разница между мужчиной и женщиной всегда должна оставаться. Женщина — глава, можно сказать, очага, рожает детей, поэтому мне кажется, что это очень важно.- Шутки шутками с моей стороны, но существуют такие тонкости русского языка. Одни люди, глядя на предложенные меры, говорят, что хорошо, что их долго откладывали. Другие говорят, что, напротив, затянули с введением этих мер. Все-таки вот действительно дальше можно было так жить, как мы жили?- Понятно, что у людей разное отношение к этому. Но главное, что мы всегда говорим о достойной пенсии. Но когда так сокращается количество трудоспособного населения, которое приходится на одного пенсионера, говорить о значительном росте пенсии не представляется возможным.- Сейчас у нас меньше двух человек кормят одного пенсионера.- Да, сейчас меньше двух.- Точнее, не "кормят" — это нехорошее слово. Меньше двух человек обеспечивают пенсией тех, кто уже вышел на пенсию.- Да.- Какая была пропорция в советские времена?- В начале 70-х годов это было 3,7.- Почти в два раза.- Да.- Почти четыре человека.- И эта тенденция может продолжаться, потому что количество трудоспособных граждан ежегодно сокращается приблизительно на 400 тысяч, а количество граждан, которые выходят на пенсию или получают право на пенсию — это ежегодно 1,6 миллиона человека.- Все дольше живут при этом, так что приходится еще и финансировать.- Да, надо финансировать активное долголетие.- Что за переходный период предусмотрен сейчас? Эи перемены, они наступят завтра? Сколько это продлится?- 65 лет для мужчины наступят в 2028 году.- Те, кто будут уходить в 2028-м на пенсию?- Да. 63 года для женщины — в 2034-м.И главное. Повышение возраста выхода на пенсию — лишь один из способов решения принципиальной задачи: повышения самих пенсий.- Все делается для того, чтобы это именно так и было, — подчеркивает Голикова.- Скажите, пожалуйста, повышение, уже в известной степени анонсированное, пенсий коснется тех, кто уходит по новой схеме, или тех, кто уже на пенсии?- Это распространится абсолютно на всех граждан, на всех наших пенсионеров, которые сейчас находятся на пенсии, на всех тех, кто будет уходить по новому пенсионному возрасту. Сегодня у нас 46,5 миллиона пенсионеров. Из них 39,3 миллиона человек — это те пенсионеры, которые получают страховую пенсию по старости. Уже для этих пенсионеров — 39,3 миллиона человек — будет то повышение, которое анонсировано, то есть в 2019 году: это по тысяче рублей в месяц. Там будет определенная динамика счета.- Это очень важное уточнение. В месяц, да?- Да.- Когда я слышал предыдущее заявление правительства, не разобрался. Не в год — в месяц на тысячу больше?- В месяц. Просто, когда было это сказано на правительстве, это была статистическая цифра.- Сейчас мы с вами ее на человеческий язык как раз и переводим.- А сейчас мы ее переводим на человеческий язык, когда для каждого гражданина в месяц будет прибавка тысяча рублей. Что касается будущих пенсионеров, которые будут выходить по новому пенсионному возрасту, то им тоже будет обеспечено такое же увеличение пенсии, как тем, кто сегодня находится на пенсии.Итак, еще раз. Понятно, что пенсии бывают разные. Среднестатистическая — 14 с небольшим тысяч рублей. Когда говорят о повышении пенсии на тысячу рублей раз в месяц за год, то имеется в виду, что в месяц вы будете вы будете получать 15 тысяч. На следующий год прибавят еще тысячу — до 16 в месяц. И так далее.- Буквально два небольших уточнения. Когда сейчас люди приближаются к пенсионному возрасту — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин, на самом деле многие уже года за два начинают — позвольте мне такое человеческое выражение использовать – "дергаться". Потому что, конечно, пенсионеров начинают немножко толкать.- Поддавливать — это правда.- Поддавливать: давай, все. Где гарантия того, что после того, как сейчас будет повышен возраст выхода на пенсию, не начнется то же самое, только уже на чуть более позднем этапе?- Сегодня точно уже известно, что будет прямо делаться в самой ближайшей перспективе. Будут усилены надзорные и контрольные функции трудовой инспекции для того, чтобы были соблюдены права граждан. Мы внимательно посмотрим на ситуацию, которая складывается в регионах, на структуру занятости в регионах, чтобы мы четко понимали, какие категории наших граждан выходят на пенсию в 2019 году, какие будут выходить в 2020-м, чтобы у них не было страха того, что их уволят.- При появлении гарантий, что они могут продолжать работать, как делают очень многие, если не большинство пенсионеров?- Абсолютно. Более того, мы думаем, что в ближайшее время мы сделаем отдельные целевые программы, которые будут касаться не прямо вот за два года выхода на пенсию, а более ранних возрастов, когда есть риски того, что человек может быть не востребован на рынке труда. Мы отлично знаем, что бывают такие работодатели, которые говорят, что требуются работники, но в таком-то возрасте просьба не беспокоить.- Я сейчас не теоретизировал.- Да, это абсолютно так. И здесь очень важно, чтобы у нас люди в определенном возрасте — по моим наблюдениям, это женщины приблизительно в 45 лет — не боялись того, что их не возьмут на работу. Мне кажется, что здесь должны быть сделаны такие программы для них, которые позволяли бы им осовременивать свою квалификацию, даже не переподготавливаться, а именно осовременивать. Это сложно. Это же добровольно. Не все на это пойдут. Есть привычный быт, привычная жизнь, им ничего не хочется менять. Но мне кажется, это важно, здесь нужно с людьми разговаривать.- Что для кого не меняется?- Не меняется для нескольких категорий наших досрочников. Это устоявшаяся уже терминология: списки один, два и малые списки. Что это такое?- Это шахтеры?- Это подземные тяжелые работы.- Железнодорожники, наверное?- Железнодорожники, летчики. Ничего не изменяется по социальным категориям, которые сегодня отнесены к досрочникам. Это мамы, которые имеют пять и более детей, это детей, инвалиды первой группы, граждане, которые пострадали в Чернобыльской катастрофе, на Семипалатинском полигоне, на "Маяке", и некоторые другие, которых мы не перечислили, которые сегодня отнесены к досрочникам. И мы никоим образом не затрагиваем категорию военных и приравненных к ним пенсионеров.- Спасибо, Татьяна Алексеевна, многое уже становится яснее.