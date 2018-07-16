К победе, минуя барьеры. Владимирский легкоатлет Иван Логинов вернулся во Владимир с медалями сразу двух соревнований - Первенства и Кубка России. Как тренируется спортсмен? И какой случай привел его в профессиональный спорт? С мастером спорта пообщались мои коллеги.

К победе, минуя барьеры. Владимирский легкоатлет Иван Логинов вернулся во Владимир с медалями сразу двух соревнований - Первенства и Кубка России. Как тренируется спортсмен? И какой случай привел его в профессиональный спорт? С мастером спорта пообщались мои коллеги.Сегодня Иван готовится к последней в этом сезоне спартакиаде. 21-лений спортсмен только вернулся с Первенства и Кубка России. Но даже после ответственных соревнований очередную тренировку никто не отменял. Бег, растяжка и, конечно же, забег с барьерами. И так каждый день. Ведь в большом спорте выходных не бывает.Иван Логинов, мастер спорта по лёгкой атлетике: "Спортом я занимаюсь больше десяти лет. Мой тренер ходил по школам и искал перспективных учеников и наткнулся случайно. Самое большое достижение было третье место на европейском фестивале, было ещё несколько поездок на Европу, но они были не особо успешными".Раньше бег был как хобби, но сейчас всё серьёзно. Спустя 10 лет упорных тренировок, Иван защищает честь региона. Он стал победителем Первенства России в беге на дистанции 400 метров с барьерами в начале июля. А сразу после привез серебряную медаль с Кубка страны. Но, как говорят спортсмены, потенциал - это полдела. Успех во многом зависит от тренера. Ивану с ним повезло. Олег Бурлаков умеет воспитывать чемпионов. Хотя сам он не любит лишнего внимания.Олег Бурлаков, тренер СДЮСШОР №4: "Вы знаете, даже звёздные тренеры нашей сборной команды страны не называют и не любят когда их так называют, так можно назвать человека, который просто старается честно делать свою работу. Методы подготовки как у всех спортсменов тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться и не останавливаться на достигнутом".Профессиональных спортсменов могло бы быть и больше, уверены в школе олимпийского резерва. Во Владимире создают условия для занятий спортом. Но именно для профессиональных тренировок, по мнению Ивана, нужно больше вложений. Например, беговая подготовка проходит на стадионе "Торпедо". А покрытие уже износилось.Иван Логинов, мастер спорта по лёгкой атлетике: "В городе для тренировок приспособлен только один стадион - это стадион "Торпедо" и дорожка, как бы это мягко сказать, вся развалилась. Здесь почти нереально тренироваться".Но это не повод останавливаться на достигнутом, уверен спортсмен. Тем более в нашем регионе, где представители школы легкой атлетики регулярно завоевывают медали на престижных чемпионатах и первенствах страны и мира.