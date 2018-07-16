Туалет на даче, как и летний душ, являются обязательными условиями для комфортного проживания и отдыха. И если без душа еще можно как-то обойтись, то без туалета уже никак. Что делать, если дачный туалет находится в плачевном состоянии и требует немедленной замены? Оказывается, его просто построить самому.

Туалет на даче, как и летний душ,являются обязательными условиями для комфортного проживания и отдыха. И еслибез душа еще можно как-то обойтись, то без туалета уже никак. Что делать, еслидачный туалет находится в плачевном состоянии и требует немедленной замены?Оказывается, его просто построить самому.Старинный вариант – обычный домикиз дерева с выгребной ямой. Вариант более современный – из камня. Но если в первомслучае можно смастерить переносное строение, и время от времени просто менятьзаполненные выгребные ямы, то во втором варианте вычищать туалет от отходовжизнедеятельности придется или вручную, или с помощью специальной машины.Первоначально выбирают пригодноеместо, учитывая особенности расположения водных систем на участке. Не стоитстроить туалет рядом с колодцем или другим устройством, из которого используютводу для хозяйственных целей. Минимальное расстояние должно быть около 15метров, не меньше. Это связанно с тем, что экскременты всасываются в почву, пропитываяее на достаточно большую глубину. Они могут попасть в воду и загрязнить еетоксичными ядами распада.Учитывая специфику ароматовклозета, не нужно располагать его и непосредственно рядом с домом. Если надачном участке есть отведенное место для других естественных отходов, например,компостная яма, лучше всего недалеко расположить и туалет.Саму яму стоит копать порасчетам, которые исходят их количества членов семьи. Зачастую бываетдостаточно полутора кубометров. Стены углубления укрепляются досками, которыепредварительно обрабатываются антисептическими средствами, дно посыпают щебнем,если планируется в будущем откачивать содержимое ямы.Брусьями выстраивают основунастила, на которые потом будут укладываться доски для пола. Причем брусьядолжны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать вес самой кабинки и тех, кто будетв нее заходить. Доски и все остальные деревянные детали в обязательном порядкетакже пропитываются антисептиком. Для этих целей отлично подходит метод горячейпропитки. Например, можно взять креозот, или же самому сделать пропитку –смешать в равных весовых частях расплавленный битум и обычное моторное масло.На основание устанавливают самдеревянный каркас туалета, затем его оббивают досками или другим тонкимматериалом. Лучше всего для каркаса использовать такой же брус, только немноготоньше.Для крыши можно использоватьрубероид, волнистый шифер или любой другой влагоотталкивающий материал. Егокрепят с помощью реек, которые должны лежать в направлении уклона самой крыши.Для удобного откачивания отходов можно сделать сзади туалета небольшой люк,который должен тщательно закрываться. Территория вокруг ямы засыпается землей иутрамбовывается, чтобы не образовывались ямки, в которые может кто-то упасть.Для строения более прочноготуалета из кирпича потребуется закладка фундамента. После того, как выгребнаяяма будет выкопана, измеряются углы будущей кабинки, и на сухую выкладываютлицевой ряд, чтобы точно все рассчитать и провести работы без огрехов. Затемвыкладывается на раствор первый (цокольный) ряд кирпичей, причем в строгогоризонтальном положении.После возведения углов по уровню,между ними натягивают леску, которую крепят с помощью гвоздей, воткнутыхнепосредственно в сами швы. После таких манипуляций можно строить и сами стены.Они, как правило, получаются тяжелыми, поэтому предпочтительно возвести каркасиз бетонных столбов, которые будут поддерживать их. Строение стен начинается сзадней, форма выбирается в зависимости от фантазий и пожелания хозяев дачногоучастки, но не стоит забывать об окнах для проветривания – их должно быть, какминимум, два.Когда уже выложена определеннаячасть стены, нужно немного расширить швы, пока они не засохли. После этогосухой ветошью сбивается лишний раствор, и можно дальше продолжатьстроительство. Для перекрытия оконных и дверных проемов во время строительства лучшеиспользовать стальной угол.Крыша для такого туалета будетобыкновенная, односкатная. Материал, который используется для перекрываниятуалета, это шифер или кровля. Стены, как внутренние, так и внешние,покрываются штукатуркой или хотя бы побелкой. Можно для удобства установитьспециальный короб с унитазом. Изнутри при желании можно утеплить как стены, таки сам унитаз, для удобного использования осенью и зимой.