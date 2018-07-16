Россиянка Вероника Кудерметова в первом раунде теннисного турнира в швейцарском Гштаде встретилась с Джил Тайхманн. Матч с представительницей Швейцарии получился крайне упорным. Кудерметова все же сломила сопротивление соперницы. Итоговый счет – 2:1 (6:4, 1:6, 6:2) в пользу теннисистки из России.

Россиянка Вероника Кудерметова в первом раунде теннисного турнира в швейцарском Гштаде встретилась с Джил Тайхманн. Матч с представительницей Швейцарии получился крайне упорным. Кудерметова все же сломила сопротивление соперницы. Итоговый счет – 2:1 (6:4, 1:6, 6:2) в пользу теннисистки из России.Встреча продолжалась 1 час 42 минуты. Оппоненткой Кудерметовой во втором круге станет победительница матча между Викторией Кузьмовой, представляющей Словакию, и итальянкой Мартиной Тревизан.Напомним, что россиянка пробилась в основную сетку турнира через квалификацию.