Котенок мяукал на балконе шестого этажа около двух часов

Котенок мяукал на балконе шестого этажа около двух часовПожарные приехали по вызову на улицу Егорова во Владимире, чтобы закрыть балкон, на краю которого мяукал котенок, сообщают очевидцы в социальной сети.По словам очевидцев, котенок мяукал на балконе шестого этажа около двух часов. Возле дома собрались дворовые кошки и местные жители, которые боялись, что котенок упадет. В итоге люди вызвали пожарных.Прибыв на место, пожарные по автолестнице поднялись на балкон и закрыли окно, чтобы котенок не упал. Хозяевам котенка уже сообщили о случившемся.