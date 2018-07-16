Промсвязьбанк включен в число банков, которые будут выплачивать пенсии, предусмотренные законом РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних ..

Промсвязьбанк включен в число банков, которые будут выплачивать пенсии, предусмотренные законом РФ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей". Соответствующее опубликовано 22 июня 2018 года.Для пенсионеров Промсвязьбанк выпускает специальную карту платежной системы "Мир" с бесплатным годовым обслуживанием. С этой картой пенсионеры получают целый ряд преимуществ. Это начисление 5% на остаток по счету, скидки до 40% при оплате картой товаров и услуг партнеров банка. Также по карте возможно бесплатное снятие наличных в сети банкоматов банка и партнерской сети. Для получения карты военным пенсионерам и пенсионерам силовых структур необходимо предоставить соответствующее удостоверение, карта будет выпущена в день обращения в банк.Подробнее о пенсионной карте Промсвязьбанка .ПАО "Промсвязьбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3251.