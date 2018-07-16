Президент Дональд Трамп покинул резиденцию финского лидера после совместного завтрака. Во этом дворце намечены переговоры главы Белого дома с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент Дональд Трамп покинул резиденцию финского лидерапосле совместного завтрака. Во этом дворце намечены переговоры главы Белого дома сего российским коллегой Владимиром Путиным.Перед встречей с главой российского государства ДональдТрамп прибыл в президентский дворец в Хельсинки. Там он провел совместныйзавтра с главой республики Саули Ниинисте. После этого американский лидерпокинул резиденцию.Начало переговоров между Трампом и Путиным планировалось на13:00, однако глава российского государства немного задержался. Путин прибыл кместу проведения саммита в 13:40. Его встретили президент Финляндии с супругой.На этот раз задерживались уже американцы. Они началиприбывать к резиденции спустя шесть минут, после прибытия туда ВладимираПутина. Еще спустя 11 минут к президентскому дворцу прибыл кортеж ДональдаТрампа.Президенты России и США сначала проведут переговоры вформате тет-а-тет. После этого у них запланирована совместнаяпресс-конференция. Между тем ажиотаж у встречи колоссальный6 освещающиемероприятие журналисты даже умудрились устроить потасовку. Стоит отметить, чтооткрытыми для корреспондентов будут лишь протокольная съема ипресс-конференция.Владимир Путин и Дональд Трамп ранее встречались намеждународных конференциях G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС вДананге в ноябре 2017 года. Финская столица выбрана в качестве нейтральной площадкидля переговоров двух лидером неспроста. В 1969 году здесь начиналисьамерикано-советские переговоры по ограничению ядерных запасов, в 1975-мпроходило совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.