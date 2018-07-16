Президент Дональд Трамп покинул резиденцию финского лидера
после совместного завтрака. Во этом дворце намечены переговоры главы Белого дома с
его российским коллегой Владимиром Путиным.
Президент Дональд Трамп покинул резиденцию финского лидера
после совместного завтрака. Во этом дворце намечены переговоры главы Белого дома с
его российским коллегой Владимиром Путиным.
Перед встречей с главой российского государства Дональд
Трамп прибыл в президентский дворец в Хельсинки. Там он провел совместный
завтра с главой республики Саули Ниинисте. После этого американский лидер
покинул резиденцию.
Начало переговоров между Трампом и Путиным планировалось на
13:00, однако глава российского государства немного задержался. Путин прибыл к
месту проведения саммита в 13:40. Его встретили президент Финляндии с супругой.
На этот раз задерживались уже американцы. Они начали
прибывать к резиденции спустя шесть минут, после прибытия туда Владимира
Путина. Еще спустя 11 минут к президентскому дворцу прибыл кортеж Дональда
Трампа.
Президенты России и США сначала проведут переговоры в
формате тет-а-тет. После этого у них запланирована совместная
пресс-конференция. Между тем ажиотаж у встречи колоссальный6 освещающие
мероприятие журналисты даже умудрились устроить потасовку. Стоит отметить, что
открытыми для корреспондентов будут лишь протокольная съема и
пресс-конференция.
Владимир Путин и Дональд Трамп ранее встречались на
международных конференциях G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в
Дананге в ноябре 2017 года. Финская столица выбрана в качестве нейтральной площадки
для переговоров двух лидером неспроста. В 1969 году здесь начинались
американо-советские переговоры по ограничению ядерных запасов, в 1975-м
проходило совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.