Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа оставила массу
вопросов. На итоговой пресс-конференции после двухчасового общения оба лидера положительно
высказались друг о друге, но, судя по всему, в отношениях Москвы и Вашингтона
прорыва пока не произошло. Или просто мы не знаем всех подробностей беседы
лидеров двух стран.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа оставила массу
вопросов. На итоговой пресс-конференции после двухчасового общения оба лидера положительно
высказались друг о друге, но, судя по всему, в отношениях Москвы и Вашингтона
прорыва пока не произошло. Или просто мы не знаем всех подробностей беседы
лидеров двух стран.
Все дело в хитром и непостоянном Трампе. Многие ждали от
него прояснения позиции по Крыму, из-за которого мировое сообщество во главе с США
втянуло Россию в санкционную войну. Но этого не произошло.
Отвечать на болезненный вопрос почему-то пришлось российскому
лидеру. Владимир Путин так изложил позицию Трампа: "Он говорит о незаконности
присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы
считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным
правом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для Российской
Федерации, этот вопрос закрыт", – подчеркнул Путин.
Казалось, что после этих слов Трамп должен был сказать
что-то типа: "Да, я согласен, но мы будем активно работать в направлении
сближения позиций", но этого не произошло. Тут, конечно, стоит напомнить
прежние высказывания американского президента, которые он сделал за последний
месяц.
Американские СМИ утверждали (и никто в Белом доме этого не
опроверг), что в разговоре с лидерами стран "большой семерки" Трамп назвал Крым
российским. Он аргументировал это тем, что на полуострове живут русскоязычные
люди. На вопрос журналистов и признании Крыма частью нашей страны, президент
ответил многозначительное "посмотрим".
Понятно, что делать далеко идущих выводов из всех прошлых реплик
Трампа не стоит, но все-таки можно предположить, что глава Белого дома какое-то
время назад был готов сделать решающий шаг навстречу России и лично Владимиру
Путину. В конце концов, не зря же он говорил о Крыме именно в таком ключе.
За четыре дня до встречи с Владимиром Путиным американский
президент дал понять, что еще поторгуется по поводу Крыма с Кремлем. На саммите
НАТО в Брюсселе Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг полуострова,
и тут же свалил вину на своего предшественника. "Задолго до того, как я
пришел, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его смену, а не в
мою", – сказал президент.
"Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Но
он позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше, я не могу вам
сказать", – поставил многоточие Трамп.
Получается, что месяц назад, дав пищу для размышления аналитикам
и политологам, Трамп перечеркнул все надежды. Мир-то уже замер в ожидании того,
что Штаты признают Крым российским, а вслед за этим такое решение примут и
остальные государства.
Также не сбылись прогнозы относительно большой сделки между
Путиным и Трампом, о которой писала западная пресса. Речь шла об обмене Украины
на Сирию, а точнее о передаче России карт-бланша на урегулирование ситуации в
арабской республике. Взамен Запад якобы готов снять с Москвы санкции, введенные
из-за ситуации с Крымом.
Но и этого, судя по всему, не произошло. На все той же
итоговой пресс-конференции Трамп, отвечая на конкретный вопрос о взаимодействии
Москвы и Вашингтона в Сирии, зачем-то напомнил о безопасности Израиля, неких разговорах
с премьером Беньямином Нетаньяху и прочем, лишь вскользь коснувшись российско-американского
взаимодействия в Сирии.
Остается только надеяться, что оба лидера не рассказали
журналистам обо всем, что они обсуждали за закрытыми дверями в Хельсинки. Не
исключено, что об итогах договоренностей Путина и Трампа мир узнает совсем скоро.
И произойдет это после принятия и обнародования в Кремле и Белом доме конкретных
политических решений.