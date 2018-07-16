Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа оставила массу вопросов. На итоговой пресс-конференции после двухчасового общения оба лидера положительно высказались друг о друге, но, судя по всему, в отношениях Москвы и Вашингтона прорыва пока не произошло. Или просто мы не знаем всех подробностей беседы лидеров двух стран.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа оставила массувопросов. На итоговой пресс-конференции после двухчасового общения оба лидера положительновысказались друг о друге, но, судя по всему, в отношениях Москвы и Вашингтонапрорыва пока не произошло. Или просто мы не знаем всех подробностей беседылидеров двух стран.Все дело в хитром и непостоянном Трампе. Многие ждали отнего прояснения позиции по Крыму, из-за которого мировое сообщество во главе с СШАвтянуло Россию в санкционную войну. Но этого не произошло.Отвечать на болезненный вопрос почему-то пришлось российскомулидеру. Владимир Путин так изложил позицию Трампа: "Он говорит о незаконностиприсоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мысчитаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международнымправом, с уставом Организации Объединенных Наций. Для нас, для РоссийскойФедерации, этот вопрос закрыт", – подчеркнул Путин.Казалось, что после этих слов Трамп должен был сказатьчто-то типа: "Да, я согласен, но мы будем активно работать в направлениисближения позиций", но этого не произошло. Тут, конечно, стоит напомнитьпрежние высказывания американского президента, которые он сделал за последниймесяц.Американские СМИ утверждали (и никто в Белом доме этого неопроверг), что в разговоре с лидерами стран "большой семерки" Трамп назвал Крымроссийским. Он аргументировал это тем, что на полуострове живут русскоязычныелюди. На вопрос журналистов и признании Крыма частью нашей страны, президентответил многозначительное "посмотрим".Понятно, что делать далеко идущих выводов из всех прошлых репликТрампа не стоит, но все-таки можно предположить, что глава Белого дома какое-товремя назад был готов сделать решающий шаг навстречу России и лично ВладимируПутину. В конце концов, не зря же он говорил о Крыме именно в таком ключе.За четыре дня до встречи с Владимиром Путиным американскийпрезидент дал понять, что еще поторгуется по поводу Крыма с Кремлем. На саммитеНАТО в Брюсселе Трамп заявил, что ему не нравится ситуация вокруг полуострова,и тут же свалил вину на своего предшественника. "Задолго до того, как япришел, президент Обама позволил этому случиться. Это было в его смену, а не вмою", – сказал президент."Позволил бы я этому случиться? Нет, не позволил бы. Ноон позволил. Это было его решение. Что случится с Крымом дальше, я не могу вамсказать", – поставил многоточие Трамп.Получается, что месяц назад, дав пищу для размышления аналитиками политологам, Трамп перечеркнул все надежды. Мир-то уже замер в ожидании того,что Штаты признают Крым российским, а вслед за этим такое решение примут иостальные государства.Также не сбылись прогнозы относительно большой сделки междуПутиным и Трампом, о которой писала западная пресса. Речь шла об обмене Украинына Сирию, а точнее о передаче России карт-бланша на урегулирование ситуации варабской республике. Взамен Запад якобы готов снять с Москвы санкции, введенныеиз-за ситуации с Крымом.Но и этого, судя по всему, не произошло. На все той жеитоговой пресс-конференции Трамп, отвечая на конкретный вопрос о взаимодействииМосквы и Вашингтона в Сирии, зачем-то напомнил о безопасности Израиля, неких разговорахс премьером Беньямином Нетаньяху и прочем, лишь вскользь коснувшись российско-американскоговзаимодействия в Сирии.Остается только надеяться, что оба лидера не рассказалижурналистам обо всем, что они обсуждали за закрытыми дверями в Хельсинки. Неисключено, что об итогах договоренностей Путина и Трампа мир узнает совсем скоро.И произойдет это после принятия и обнародования в Кремле и Белом доме конкретныхполитических решений.