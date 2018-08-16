Молодой человек предложил ей купить постельные принадлежности. Так как наличности у нее не оказалось, мужчина предложил расплатиться имеющимися ювелирными украшениями...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы задержан 23-летний приезжий, мошенническим путем похитивший у пожилой женщины ювелирные украшения», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы обратилась 79-летняя местная жительница. По словам заявительницы, на улице неизвестный молодой человек предложил ей купить постельные принадлежности. Так как наличности у нее не оказалось, мужчина предложил расплатиться имеющимися ювелирными украшениями. Доставив в квартиру товар, злоумышленник забрал золотые изделия и ушел. Позже, когда хозяйка узнала реальную стоимость проданных ей подушек, она поняла, что ее обманули. Ущерб, причиненный заявительнице, составил более 33 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. В Дмитровском районе Московской области 23-летний приезжий был задержан. Как установлено, похищенное он сдал в ломбард, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению.Следователем следственного Управления УВД по Зеленоградскому АО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31