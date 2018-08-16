Позови меня в ночи, Любовь здесь больше не живет – в середины 90-х эти песни Влада Сташевского звучали на каждом углу. Но потом он постепенно пропал с экранов, из эфиров и журнальных обложек. Корреспондент Dni.Ru встретил певца на закрытой премьере фильма Мамма Миа!-2, который в ГУМе организовала радиостанция Ретро FM и спросил, чем он сегодня занимается.

"Позови меня в ночи", "Любовь здесь больше не живет" – в середины 90-х эти песни Влада Сташевского звучали на каждом углу. Но потом он постепенно пропал с экранов, из эфиров и журнальных обложек. Корреспондент Dni.Ru встретил певца на закрытой премьере фильма "Мамма Миа!-2", который в ГУМе организовала радиостанция "Ретро FM" и спросил, чем он сегодня занимается."Я часто читаю о себе много несуразицы, – улыбается певец. – Например, за последние лет десять никто их журналистов не написал точно, чем я зарабатываю на жизнь. Почему-то бытует мнение, что я владею фирмой, которая занимается обработкой металлических отходов и металлолома. Это нет так. Мой бизнес сегодня связан с утилизацией жидких химических отходов, в том числе и боевых отравляющих веществ. Доход у меня неплохой, так что ни на что не жалуюсь"."Почему пресса считает, что этот мой бизнес мешает занятию шоу-бизнесом, пишут, что я не выступаю, – продолжает Влад. – Это тоже не соответствует действительности. Моя музыкальная карьера не останавливается, я все так же езжу с концертами по стране". Очевидно, речь идет по частные выступления и корпоративы, потому что сложно представить, чтобы артист, которого сегодня нет в телевизоре, собрал большой зал."Люди думают, что я куда-то исчез, – удивляется артист. – Может, я плохо выглядеть стал?". Нет, конечно, хуже 44-летний певец не смотрится. Он просто после того, как занялся химией, изменился внешне, сильно похудел, хотя глаза все так же горят.По временам, когда возле подъезда дежурили поклонницы, артист не скучает и философски замечает: "Все течет, все изменяется. Ностальгия, как говорил Бродский, это отказ от реальности. А это не про меня. Был бы я с детства сопливым мальчиком, на которого вдруг свалилась слава, а потом судьба ее отняла, то я бы переживал. Но это не моя история."Напомним, что согласно общеизвестным данным, Ставшевский, когда был еще Твердохлебовым, после восьми классов поступил в суворовское училище, проучился там около месяца и ушел. Потом пошел торгово-коммерческий колледж в Москве по специальности "товаровед и организатор торговли продовольственными товарами". После техникума поступил в Московский государственный университет коммерции, факультет управления торговыми предприятиями в сфере услуг.