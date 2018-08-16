Заседание перенесли на 4 октября

Заседание перенесли на 4 октябряСуд отложил разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего руководителя ГУП «Тепличный» Виктора Шляхова. Это связанно с неожиданным уходом в отпуск адвокатом. После начнутся каникулы у судьи.Так, срок рассмотрения переносится на 4 октября. Об этом стало известно на заседании в Ленинском районном суде в четверг, 16 августа. В это время Шляхов будет находиться в СИЗО.На процессе присутствовал юрисконсульт комбината «Тепличный» Алексей Кулаков. Он рассказал, что предприятие предъявит иск в 390 тысяч рублей.Напомним, что это не единственное дело. Виктора Шляхова обвиняют по шести эпизодам.