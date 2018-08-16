В регионе проходит акция «В отпуск – без долгов!»

В регионе проходит акция «В отпуск – без долгов!»В рамках акции «В отпуск – без долгов!» судебные приставы и энергетики провели рейд по квартирам должников во Владимире.Напомним, что общая задолженность жителей перед компанией «ЭнергосбыТ Плюс» на 1 июля составила 692 млн рублей. Более 376 млн - за электроэнергию, 315 млн - за горячую воду и отопление.Рейд прошел во Фрунзенском районе. Специалисты направились к тем жителям, у которых задолженности по исполнительным листам составляют от 10 до 50 тысяч рублей. Ранним утром приставам удалось попасть практически во все квартиры. Они дали должникам 10 суток на погашение долга, иначе их имущество может уйти с молотка. Приставы объяснили жителям, что они самостоятельно не явятся в УФССП, то их доставят туда принудительно.