Организаторы гей-парада заявляют, что им предложили провести мероприятие в ульяновском поселке Яблоневый. Его население - 7 человек. Первый в России гей-парад может пройти уже 26 августа.

В Ульяновской области может пройти первый гей-парад в России.Организаторы шествия обратились в администрацию Новоульяновска с просьбой провести шествие в городе. Однако там отказали, сославшись на то, что заявленный маршрут движения участников проходит через центральную площадь и пересекает ярмарку, где собирается много людей, в том числе детей. Поэтому администрация предложила провести парад в поселке Яблоневый. Под разрешением стоит подпись главы администрации Новоульяновска Светланы Косариновой. Как сообщает "Интерфакс", в поселке проживет всего 7 человек.Один из организаторов, активист ЛГБТ-движения Николай Алексеев рассказал, что парад пройдет 26 августа. Планируется, что в нем примут участие 300 человек."А название какое... Да еще на берегу Волги-мамы с ошеломляющим видом", — отметил организатор.Официального комментария администрации Новоульяновска пока нет.