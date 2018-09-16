Все больше стран ищут замену доллару, считает пресс-секретарь президента.

Все больше стран ищут замену доллару, считает пресс-секретарь президента."Все больше стран на Востоке и в Европе задумываются, как минимизировать зависимость от этой валюты", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе телеканала "Россия-1" "Москва. Кремль. Путин".Он отметил, что на протяжении десятилетий доллар сохранял позиции основной резервной валюты. Однако сами Штаты в последнее время предпринимают шаги, ведущие к "расшатыванию" доверия к этой денежной единице. Между тем, Песков сказал, что понимает сложность замены доллара на какую-то новую валюту с сохранением функционала, но заметил, что "началась тенденция поиска альтернатив, заметная невооруженным глазом".Тема валютных расчетов также звучала в ходе переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпиня, сообщил Песков. Российский и китайский лидеры обсудили в Пекине тему торговых войн в рамках Восточного экономического форума.По словам Пескова, торговые войны, по сути, ведут к слому прежней и существующей системы торгово-экономических отношений, и даже могут стать причиной региональных конфликтов. Сторонами выражается обеспокоенность в связи с определенными тенденциями в этой сфере."Страны делятся своими опасениями, говорят о возможных последствиях для экономики региона, для экономики страны, для экономики мира", — сказал пресс-секретарь президента.