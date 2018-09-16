Появились новые подробности скандального разрыва Дакоты и Влада Соколовского. 28-летняя певица заявила, что супруг изменял ей с певицей Мари Краймбрери.

Появились новые подробности скандального разрыва Дакоты и Влада Соколовского. 28-летняя певица заявила, что супруг изменял ей с певицей Мари Краймбрери.Новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского стала для поклонников настоящим ударом. Артистов считали одной из самых красивых пар современного российского шоу-бизнеса, которая проживет долго и счастливо.Красивая сказка закончилась по известий об измене Влада на протяжении довольно длительного времени. Недавно Дакота раскрыла поклонником еще одну деталь скандала.Некоторые поклонники заметили схожесть работ Риты и певицы Мари Краймбрери. Фанаты Дакоты спросили у нее в Instagram, что она думает о творчестве Мари, и услышали в ответ неожиданное признание."Ходят слухи, что с ней Влад тоже спал и песня "Палево" именно об этом. А творчество очень нравится, талантливая девочка", – написала она. Новость взбудоражила фанатов певицы, поэтому многие поспешили раскритиковать Краймбрери за то, что та посмела вступить в отношения с женатым мужчиной и отцом маленького ребенка.