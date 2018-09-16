Крупный пожар произошел в здании на складе в Риге. Ему присвоен статус повышенной опасности.

Крупный пожар произошел в здании на складе в Риге.Площадь пожара в складском помещении, расположенном на Бривибас гатве, составляет около 1,5 тысячи квадратных метра."Горит крыша трехэтажного здания", — сообщает государственная пожарно-спасательная служба Риги, передает РИА Новости.Рядом с горящим зданием находится торговый центр Elkor, поэтому пожару присвоен статус повышенной опасности. В тушении огня принимают участие 35 пожарных.По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.