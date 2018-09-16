Сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачет чемпионата мира, который сегодня завершился в болгарской Софии. В активе российских гимнасток семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали.

Сборная России по художественной гимнастике выиграла медальный зачет чемпионата мира, который сегодня завершился в болгарской Софии. В активе российских гимнасток семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали.Следом за российской командой расположились спортсменки из Италии, на счету которых одно золото, два серебра и три бронзы. Замкнули же тройку лучших команд хозяйки мирового первенства – гимнастки Болгарии. Общими усилиями они завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.Напомним, что сборная России стала единственной, представительницы которой одержали победы в каждой индивидуальной дисциплине.