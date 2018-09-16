Россия не собирается ни на кого наступать и не готовится к войне, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россия не собирается ни на кого наступать и не готовится к войне, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.В планах "даже нет элементов, предполагающих ведение наступательных действий на чужой территории", завил Шойгу в эфире телеканалу "Россия-1" и добавил: "Чего не скажешь о партнерах".Он также сообщил, что обсуждение маневров "Восток-2018", которые завершаются завтра, 17 сентября, пройдет в октябре под руководством Владимира Путина."Предстоит еще разбор учений. Думаю, это будет примерно в октябре", — предположил Шойгу и отметил, что такие мероприятия, как правило, проводятся под председательством Верховного главнокомандующего.Стратегические маневры "Восток-2018" прошли на этой неделе в России. В них приняли участие около 300 тысяч военнослужащих. К учению привлекли органы военного управления и войска двух военных округов: Восточного и Центрального, Тихоокеанский и Северный флота, соединения ВДВ, стратегическую и военно-транспортную авиацию ВКС.