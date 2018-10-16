Коллектив Центра был признан лучшим в номинации «Организация, содержание работы в развитии творческого и познавательного отдыха детей и подростков»...

16 октября 2018 года в Октябрьском зале Дома Союзов прошла торжественная церемония награждения участников смотра-конкурса детских оздоровительных лагерей, организаций города Москвы на лучшую воспитательную работу в 2018 году.Победителями смотра-конкурса в различных номинациях были признаны 39 детских оздоровительных лагерей, входящих в систему Московской Федерации профсоюзов. Их руководителям вручили дипломы и памятные статуэтки.В числе победителей – Центр реабилитации «Бугорок» Медико-санитарной части МВД России по г. Москве. Этот коллектив был признан лучшим в номинации «Организация, содержание работы в развитии творческого и познавательного отдыха детей и подростков». И лучшими вожатыми города Москвы стали сотрудники Центра – Кристина Рослякова, Арина Котельникова и Анна Стругова.Директор лагеря «Бугорок» Людмила Иванова отметила, что только благодаря совместной работе с ГУ МВД России по г. Москве и с Московской Федерацией профсоюзов уже 67 лет успешно проходит летняя оздоровительная кампания.Победителей конкурса и всех участников поздравили Председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев и заместитель Председателя Московской Федерации профсоюзов Наталья Свиридова. Они отметили высокий уровень организации отдыха и оздоровления детей в летний период 2018 года.Начальник УРЛС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Рубан выразил огромную благодарность всем коллективам, которые делают важную и нужную работу, связанную с воспитанием детей.Уютная обстановка Колонного зала Дома Союзов, прекрасно оформленная выставка детских работ, интерактивная творческая программа самой церемонии награждения в сочетании со словами искренней благодарности в адрес победителей, выходящих на сцену, красочным музыкальным поздравлением в исполнении детского ансамбля создали праздничное настроение и подарили всем присутствующим массу положительных эмоций.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве