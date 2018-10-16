Раскачивающий лодку всемирного православия Петр Порошенко добился своего – Русская православная церковь разорвала все отношения с Константинопольским патриархатом. Теперь русским людям в Турции, Греции и других странах запрещено молиться во всех храмах патриархата.

Раскачивающий лодку всемирного православия Петр Порошенкодобился своего – Русская православная церковь разорвала все отношения с Константинопольскимпатриархатом. Теперь русским людям в Турции, Греции и других странах запрещеномолиться во всех храмах патриархата.Эксперты говорят, что в попытках изолироватьРоссию от мира США и их союзники зашли слишком далеко – православную церковьждет раскол и многовековая вражда.Не секрет, что вплести религию в политическую жизнь длятого, чтобы навредить России, решили в США еще в 2014 году, после событий намайдане. Основным союзником в этом деле была выбрана Украина, где сохраняласьспорная ситуация с местной православной церковью, которая в 1992 году вышла изпод крыла РПЦ благодаря раскольнику – митрополиту Филарету.Позже он был предан анафеме, а сейчас Константинополь снялее и запустил процедуру предоставления автокефалии Киевскому патриархату.Раскольническая церковь (таковой ее считают в РПЦ) обретет независимость иполную свободу от Москвы, а, значит, и от всего русского.Вселенский патриархат (так себя называет Константинопольскаяцерковь) также объявил об открытии своего подворья в столице Украины ипрекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополииМоскве. С точки зрения Русской православной церкви все эти решения являются беззаконнымии канонически ничтожными.Не дожидаясь передачи Филарету томоса (документа об автокефалии)Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений сКонстантинопольским патриархатом, возглавляемым патриархом Варфоломеем. Такимобразом в отношениях как минимум трех поместных православных церквей назреваютраскол и вражда.Но вина в этом лежит целиком на Константинопольскомпатриархате, в церкви которого теперь закрыт вход русским людям. Верующие РПЦ несмогут молиться и причащаться на горе Афон, в стамбульских церквях и храмах,расположенных в США.Теперь обычные русские миряне по церковному закону должныбудут презирать таинства, совершаемыедругим патриархом. В богословии есть так называемое десятое апостольскоеправило, которое гласит: "если кто помолится с отлученным от церковногообщения даже в доме, не то, что в храме, тот да будет отлучен".По разным данным, за границей живут около ста тысяч русскихправославных граждан. Им теперь будет запрещено не только ходить молиться ккатоликам, но и в храмы Константинопольского патриархата.Но главная трагедия не в этом: самое страшное можетпроизойти на Украине. Дело в том, что там находятся десятки храмов Русскойправославной церкви, а после передачи томоса УПЦ, есть опасность нападений наних националистически настроенных радикалов. В Московском патриархате рассчитывают, что наУкраине не будут преследовать верующих.Русские священники напоминают: президент Петр Порошенко ранеезаверял, что все верующие будут иметьвозможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и никакихпрепятствий им чиниться не будет. Остается только верить в это обещание главыгосударства.