Раскачивающий лодку всемирного православия Петр Порошенко
добился своего – Русская православная церковь разорвала все отношения с Константинопольским
патриархатом. Теперь русским людям в Турции, Греции и других странах запрещено
молиться во всех храмах патриархата.
Раскачивающий лодку всемирного православия Петр Порошенко
добился своего – Русская православная церковь разорвала все отношения с Константинопольским
патриархатом. Теперь русским людям в Турции, Греции и других странах запрещено
молиться во всех храмах патриархата.
Эксперты говорят, что в попытках изолировать
Россию от мира США и их союзники зашли слишком далеко – православную церковь
ждет раскол и многовековая вражда.
Не секрет, что вплести религию в политическую жизнь для
того, чтобы навредить России, решили в США еще в 2014 году, после событий на
майдане. Основным союзником в этом деле была выбрана Украина, где сохранялась
спорная ситуация с местной православной церковью, которая в 1992 году вышла из
под крыла РПЦ благодаря раскольнику – митрополиту Филарету.
Позже он был предан анафеме, а сейчас Константинополь снял
ее и запустил процедуру предоставления автокефалии Киевскому патриархату.
Раскольническая церковь (таковой ее считают в РПЦ) обретет независимость и
полную свободу от Москвы, а, значит, и от всего русского.
Вселенский патриархат (так себя называет Константинопольская
церковь) также объявил об открытии своего подворья в столице Украины и
прекратил действие указа 300-летней давности о передаче Киевской митрополии
Москве. С точки зрения Русской православной церкви все эти решения являются беззаконными
и канонически ничтожными.
Не дожидаясь передачи Филарету томоса (документа об автокефалии)
Священный Синод РПЦ принял решение о полном разрыве отношений с
Константинопольским патриархатом, возглавляемым патриархом Варфоломеем. Таким
образом в отношениях как минимум трех поместных православных церквей назревают
раскол и вражда.
Но вина в этом лежит целиком на Константинопольском
патриархате, в церкви которого теперь закрыт вход русским людям. Верующие РПЦ не
смогут молиться и причащаться на горе Афон, в стамбульских церквях и храмах,
расположенных в США.
Теперь обычные русские миряне по церковному закону должны
будут презирать таинства, совершаемые
другим патриархом. В богословии есть так называемое десятое апостольское
правило, которое гласит: "если кто помолится с отлученным от церковного
общения даже в доме, не то, что в храме, тот да будет отлучен".
По разным данным, за границей живут около ста тысяч русских
православных граждан. Им теперь будет запрещено не только ходить молиться к
католикам, но и в храмы Константинопольского патриархата.
Но главная трагедия не в этом: самое страшное может
произойти на Украине. Дело в том, что там находятся десятки храмов Русской
православной церкви, а после передачи томоса УПЦ, есть опасность нападений на
них националистически настроенных радикалов. В Московском патриархате рассчитывают, что на
Украине не будут преследовать верующих.
Русские священники напоминают: президент Петр Порошенко ранее
заверял, что все верующие будут иметь
возможность ходить в ту церковь, к которой они принадлежат, и никаких
препятствий им чиниться не будет. Остается только верить в это обещание главы
государства.