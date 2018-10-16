Пекинка встала. Сегодня весь Владимир оказался заложником аварии. На Пекинке перевернулся лесовоз. Бревна разлетелись на обе полосы. Это заблокировало движение в обоих направлениях. Сообщение в группе Подслушано у автомобилистов в соцсети появилось в 10.40 утра. ДТП произошло на участке, где сейчас ведутся ремонтные работы. По предварительным данным, в этой аварии все остались живы.

Пекинка встала. Сегодня весь Владимир оказался заложником аварии. На Пекинке перевернулся лесовоз. Бревна разлетелись на обе полосы. Это заблокировало движение в обоих направлениях. Сообщение в группе "Подслушано у автомобилистов" в соцсети появилось в 10.40 утра. ДТП произошло на участке, где сейчас ведутся ремонтные работы. По предварительным данным, в этой аварии все остались живы. Кстати, из-за того, что Пекинка встала, пробка образовалась на всех прилегающих улицах и на проспекте Строителей, по котором многие попытались объехать федеральную трассу.Пользователи соц.сетей уже охарактеризовали эту аварию как владимирский пункт назначения. Видео с места происшествия действительно напоминает кадры известной киноленты. Заваленный на бок лесовоз, рассыпанные по дороге брёвна. Правда, в реальности в отличие от фильма никто не пострадал. А вот и главный герой, целый и невредимый. Именно житель Собинского района 69-го года рождения управлял большегрузом. Общаться с прессой и пояснить обстоятельства ДТП мужчина явно не настроен."Здравствуйте, все тут переживают, спрашивают…" - "Да пошёл ты, понял!" - "А почему вы так реагируете?" - "Слышь, фраерок, у меня, что каждый день, такая х…"Авария произошла в начале одиннадцатого возле поворота на улицу Семязинскую. Как видно, в этом месте ремонтируют дорогу. Для автомобильного движения оставлено по одной полосе в каждую сторону. После ЧП водители не смогли воспользоваться и ими. Разлетевшиеся брёвна перегородили движение как в сторону Москвы, так и в сторону Нижнего Новгорода. Пекинка встала.Александр, водитель: "Я подъехал, как раз уже всё было, и огородили, момент я не видел". - "Давно стоите?" - "Час двадцать".Стояла федеральная трасса практически два часа. Из-за этой аварии возросла и плотность трафика в городе. Проспект Ленина в сторону Москвы также превратился в большую пробку. Как скоро транспорт поедет – этот вопрос совместными усилиями как можно скорее старались решить полицейские, спасатели, дорожники.Движение удалось возобновить только с помощью манипулятора, трактора, крана и бульдозера.Александр, дорожный рабочий: "Стоял "Камаз", и прицеп перегородил две полосы движения, надо было прицеп оттащить, потом "Камаз" поставить на колёса, убрать, брёвна убрать, почистить".Почему водитель лесовоза врезался в бетонные блоки, разделяющие ремонтируемый участок дороги с действующей проезжей частью? Точного ответа на этот вопрос пока нет. Очевидцы ДТП лишь предполагают. Большая часть водителей говорит, что причина аварии - механические повреждения большегруза.Александр, водитель: "Как говорят, что на машине рама лопнула, но точно не могу сказать".Александр, водитель: "Колесо оторвалось". - "Прямо во время пути?" - "Да".Вячеслав Пичугин, зам. начальника ОГИБДД УМВД России по г. Владимиру: "В районе 209 дома по улице Лакина не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание ведущей части автомобиля, груз в виде брёвен высыпался на проезжую часть". - "А сейчас можно говорить о том, что не справился с управлением из-за механических повреждений…" - "Пока у нас нет такой информации, будем смотреть и разбираться в рамках административного расследования".В ГИБДД заявляют, водителя, по всей вероятности, оштрафуют за повреждения дорожных сооружений. К тому же, наверняка, денежного возмещения с перевозчика потребуют и сами дорожники, которым пришлось устранять последствия аварии вместо того, чтобы выполнять свою работу. Ну а что касается разлетевшихся брёвен, то их приехал забирать другой лесовоз.