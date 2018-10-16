Дмитрий Нагиев решил похвастаться подтянутой фигурой. Актер опубликовал в личном микроблоге видеозапись с тренировки.

Дмитрий Нагиев решил похвастаться подтянутой фигурой. Актер опубликовал в личном микроблоге видеозапись с тренировки.51-летний актер тщательно следит за своим внешним видом. Знаменитость занимается спортом и старается питаться правильноВ Instagram Дмитрий выложил ролик, в котором он бежит по пляжу вдоль кромки воды. Актер облачен в коротенькие шорты черного цвета и кроссовки, а его знаменитую лысину защищает от солнца кепка темного оттенка. Преодолев дистанцию, Нагиев начинает дурачится и кривляться на камеру.“В мою молодость инстаграм не очень был развит. Если хотелось показать себя голым – приходилось выходить на улицу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)”, – написал Нагиев ниже. Поклонники с юмором отметили в комментариях, что Дмитрий бежал красиво и завершил тренировку очень элегантно. Кто-то даже добавил, что быть нагим Дмитрию очень к лицу и, вероятно, прохожие, которым удавалось увидеть его голым, сначала перепугались, а потом пришли в восторг.“Теперь не усну😊😚”, “Дима, как всегда всегда с приколом! 🔥”, “Здоровый юмор, с долей сарказма – 👍✨. Отлично выглядите !🎉”, “Красаааааааааааавец!!!!!❣️❣️❣️😍😍😍😍самыц самый самый лучший!!!! Не такой как все!!!!!”, “Уф 😅 какой мужчинаааа . Добра Вам , здоровья и верных людей на пути !”, “Секс символ всея Руси!!!!!!!”, “Дмитрий Владимирович, КАК ВСЕГДА, МУЖЧИНА – МЕЧТА!!!!!!!!!!!!”, “хорошо бежит группа без полосатых купальников”, – хвалили Нагиева поклонники.