Картина Дональда Трампа в Белом доме развеселила пользователей интернета. Автором полотна под названием Республиканский клуб является американский художник-самоучка Энди Томас.

Картина Дональда Трампа в Белом доме развеселила пользователей интернета. Автором полотна под названием "Республиканский клуб" является американский художник-самоучка Энди Томас.Пользователи разглядели картину во время интервью американского президента телеканалу CBS. На ней изображены десять президентов-республиканцев за круглым столом. Среди них можно узнать Авраама Линкольна, Ричарда Никсона, Теодора Рузвельта, и, конечно, самого Дональда Трампа.Известно, что картину увидел Трамп и сам попросил художника, чтобы она была доставлена в Белый дом. Позднее Энди Томас рассказал в интервью американскому журналу Time, что не ожидал увидеть ее по телевизору. "Очень часто подарки не вешают на стены, их просто кладут в шкаф куда-нибудь подальше. Увидеть ее на стене в Белом доме – большая награда", – поделился он.Томас признался, что труднее всего ему далась улыбка Трампа. Он рассказал, что некоторые президенты имеют естественную улыбку: Рональд Рейган, Эйзенхауэр Дуайт, Джон Кеннеди и Барак Обама. Но у остальных, в том числе и у Трампа, натянутая улыбка, которую сложно изобразить на картине. Ему пришлось пересмотреть множество фотографий, прежде чем найти самую искреннюю. "Я должен был найти фото, где он выглядел так, будто услышал что-то очень смешное", – добавил Энди.Многие пользователи посчитали картину некрасивой и отказались признавать ее предметом искусства. Один из них написал: "Отвратительная картина. Трампу, конечно, нравится". Другой поддержал его: "Выглядит как худшая в мире рождественская открытка для Клинтонов". Еще один пользователь вспомнил недавние сексуальные скандалы, связанные с именем нынешнего американского президента: "Одинокая женщина на заднем плане стоит там для того, чтобы обвинить в домогательствах сами знаете кого".