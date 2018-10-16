В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи. Во всех четырех победы одержали хозяева.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сыграно четыре встречи. Во всех четырех победы одержали хозяева."Торонто Мэйпл Ливз" одержал свою пятую победу подряд. На этот раз от "кленовых листьев" пострадал "Лос-Анджелес Кинз". Российский нападающий "королей" Илья Ковальчук свою шайбу забросил, но его гол не спас калифорнийский клуб от поражения 1:4.С таким же счетом 1:4 "Даллас Старз" Александра Радулова проиграл в столице Канады "Оттава Сенаторз". Сам Радулов сделал голевую передачу. "Монреаль Канадиенс" выиграл у "Детройт Ред Уингз" 7:3. "Нэшвилл Предатоз" был сильнее "Миннесота Уайльд" 4:2.