Злоумышленники похитили денежные средства, которые потерпевший приготовил для расчета за поставку товара...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину и женщину по подозрению в хищении денежных средств из офиса в размере 19,4 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В отдел полиции обратился генеральный директор одной из фирм и сообщил о краже. Он рассказал, что из помещения офиса в здании одной из гостиниц неизвестный похитил денежные средства, которые потерпевший приготовил для расчета за поставку товара. Материальный ущерб составил 19,4 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в г. Костроме задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 33-летние местные жители, мужчина и женщина. Установлено, что под предлогом совершения сделки они встретились с потерпевшим в арендованном ими помещении. Там заявитель оставил деньги и вышел на переговоры. Как оказалось, злоумышленники по-соседству заранее арендовали и другое помещение, где проделали отверстие в стене. Пока шло обсуждение, женщина проникла через него в комнату с деньгами, похитила их, после чего оба злоумышленника скрылись.Оперативники провели обыск по месту жительства задержанных, в ходе которого изъяли около 140 пачек с банкнотами «банка приколов» номиналом 5 тысяч «рублей», что составляет около 80 млн сувенирных денег, которые злоумышленники, возможно, собирались использовать в противоправной деятельности.Следствием ОМВД России по району Марфино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29