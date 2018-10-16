Самые красивые осенние путешествия с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником

Самые красивые осенние путешествия с Владимиро-Суздальским музеем-заповедникомОсень – идеальная пора для неторопливых путешествий. Нет ничего более прекрасного, чем побродить по уютным местам и улочкам, исследовать новый город или страну, когда мир наполняется бархатными красками и преображается до неузнаваемости, радуя нас и наполняя особым настроением. Специально для поклонников осенних путешествий Владимиро-Суздальский музей-заповедник подготовил индивидуальные предложения по ярким историческим местам.Пешеходная экскурсия для индивидуальных посетителей по историческому центру города ВладимираЭкскурсия познакомит с историей, основными достопримечательностями и архитектурными шедеврами Владимира. Вы узнаете всё самое интересное об особенностях Владимиро-Суздальского зодчества, полюбуетесь фресками Рублева начала XV столетия в Успенском соборе и бесчисленными белокаменными узорами Дмитриевского собора, которые демонстрируют небывалое мастерство древних резчиков по камню.Кроме знакомства с белокаменными постройками XII столетия, Вы сможете неторопливо прогуляться по пешеходной Георгиевской улице и посетить самую популярную у туристов музейную экспозицию «Старый Владимир», расположенную в бывшей водонапорной башне. Прогулка по городу пройдет в приятной компании с дружелюбным музейным экскурсоводом, который квалифицированно ответит на все интересующие Вас вопросы.Место сбора группы – у кассы Музейного центра «Палаты».Стоимость билета: полная - 800 рублей; льготная – 600 рублей; дети в возрасте 7-16 лет – 400 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.Автобусная экскурсия для индивидуальных посетителей по древнему Суздалю (с заездом в Кидекшу)Автобусная экскурсия позволит насладиться величием и обаянием дышащего историей древнего Суздаля, полюбоваться заливными лугами и увидеть все основные достопримечательности главного туристического города Владимирской области.В сопровождении музейного гида Вы побываете в самом сердце древнейшего города – в Суздальском кремле. Прогуляетесь по Торговой площади, которая не раз попадала в объективы известных режиссеров, являясь неотъемлемой частью богатой киноистории города. Особое настроение подарит Вам величественный музейный комплекс «Спасо-Евфимиев монастырь».В рамках автобусной экскурсии Вы посетите тихое и очень светлое место, где Каменка сливается с Нерлью – село Кидекшу (в 4 км к востоку от Суздаля). В XII веке князь Юрий Долгорукий устраивает здесь свою загородную резиденцию. Значение места и величие правителя подчёркивает белокаменный храм в честь первых русских святых Бориса и Глеба.Комфортабельный 16-местный автобус отправляется по расписанию от здания Суздальского автовокзала. Сюда же по окончании экскурсии по Суздалю он возвращает своих пассажиров. Все туристы на время переездов застрахованы.Стоимость билета: полная - 990 рублей; льготная – 750 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.Пешеходная экскурсия для индивидуальных посетителей по территории Суздальского кремляПроникнуться историей и архитектурой Суздальского кремля можно на двухчасовой экскурсии по самой старой части города.Музейный экскурсовод поделится с Вами самыми интересными фактами из истории возникновения Суздаля, расскажет о выдающихся исторических личностях, связанных с городом, познакомит с рядом музеев, расположенных на территории кремля. Знакомство с Суздальским кремлем позволит вам по достоинству оценить его подлинные исторические декорации, не раз привлекавшие сюда российских и зарубежных кинематографистов.Место сбора группы – у кассы музейного комплекса «Суздальский кремль».Стоимость билета: полная - 700 рублей; льготная – 500 рублей; дети в возрасте 7-16 лет – 300 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.Пешеходная экскурсия для индивидуальных посетителей по территории музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь»«... стоит яко град красуется... » – так писал суздальский летописец о Спасо-Евфимиевом монастыре. На двухчасовой экскурсии Вы узнаете об истории возникновения этого знаменитого монастыря, о том, как связан с этим местом национальный герой России Дмитрий Пожарский, о двух веках «Суздальской бастилии», о дне сегодняшнем бывшей монашеской обители.На территории монастырского комплекса Вы также сможете посетить несколько музейных экспозиций, открытых на его территории. Приятным дополнением к рассказу музейного гида станет небольшой концерт колокольного звона.Обратите внимание, что посещение звонницы и крепостных стен в стоимость экскурсии не входит.Начало экскурсий - от кассы музейного комплекса «Спасо-Евфимиев монастырь».Стоимость билета: полная - 600 рублей; льготная – 400 рублей; дети в возрасте 7-16 лет – 200 рублей. Дети до 7 лет – бесплатно.Пешеходная экскурсия для индивидуальных посетителей по усадьбе В.С. ХраповицкогоВ поселке Муромцево Владимирской области стоит уникальный замок - это бывшая дворянская усадьба лесопромышленника, предводителя губернского дворянства Владимира Храповицкого.Прогуляться в этом тихом живописном месте и послушать рассказ музейного гида – одно удовольствие! Полтора часа, проведенные в усадьбе, подарят массу приятных впечатлений и неожиданных открытий!Вы увидите живых свидетелей масштаба деятельности хозяина поистине «царского имения» - романтичный полуразрушенный замок с башней и стрельчатыми окнами, лодочный павильон, большой парк с каскадами...Совет посетителю: одевайтесь по погоде, особое внимание уделите обуви. И не забудьте заглянуть в сувенирный отдел – там Вы сможете подобрать отличный сувенир на память.Начало экскурсий - от северного корпуса бывшего Хозяйственного двора усадьбы В.С. Храповицкого (ул. Ямская, д.9).Стоимость билета: полная - 300 рублей; льготная – 200 рублей.Дети до 7 лет – бесплатно.Подробнее о маршрутах и расписании здесь: