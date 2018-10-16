От ракового заболевания скончался один из основателей американской компании Microsoft Пол Аллен. Ему было 65 лет.

От ракового заболевания скончался один из основателей американской компании Microsoft Пол Аллен. Ему было 65 лет.В октябре Аллен объявил, что у него диагностирована лимфома, сообщает ТАСС.Компанию Microsoft, специализирующуюся на разработке программного обеспечения, Пол Аллен вместе с Биллом Гейтсом создал в 1975 году.В списке миллиардеров "Форбс" 2018 года бизнесмен занимал 44-е место с состоянием 20,5 млрд долларов.