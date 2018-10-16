Дочь Филиппа Киркорова приняла участие в показе новой детской коллекции на Mercedes-Benz Fashion week Russia. Поклонники с трудом узнали Аллу-Викторию в ролике, который король поп-сцены выложил в своем микроблоге.

Дочь Филиппа Киркорова приняла участие в показе новойдетской коллекции на Mercedes-Benz Fashion week Russia. Поклонники с трудомузнали Аллу-Викторию в ролике, который "король поп-сцены" выложил всвоем микроблоге.Мнения подписчиков Филиппа Киркорова в Instagram разделились. Одни утверждают,что девочка становится все болше похожей на своего отца. Другие заметили, чтоАлла-Виктория напоминает им дочь Кристины Орбакайте, Клавдию. По их мнению, удевочек одинаковый серьезный взгляд, упрямый подбородок и похожая улыбка. Послеразвода с Примадонной отечественного шоу-бизнеса Киркоров сохранил дружескиеотношения с Кристиной Орбакайте и всей семьей Аллы Борисовны, напоминает Teleprogramma.pro.Наследница певца украсила новую детскую коллекцию, созданнуюдля девочек на Mercedes-Benz Fashion week Russia. Девочка вышла на подиум внежно-розовом платье с пышной юбкой из шифона.У Филиппа Киркорова двое детей. Певец в свое время последовал примеру Пугачевой и обратился ксуррогатному материнству. Дочку певец назвал в честь самых дорогих и любимыхему женщин – Алла Борисовны и мамы Виктории Марковны. Она появилась на свет в2011 году в Майами. А в 2012 году Киркоров снова стал отцом – у него родилсясын Мартин-Кристин.Опубликованное видео артист сопроводил восторженнымикомментариями. "Моя Доченька , папина любимица АЛЛА-ВИКТОРИЯ, на дняхприняла участие в показе красивейшей детской коллекции для девочек", – написалКиркоров. "Король поп-сцены" поблагодарил других участников за "незабываемыеэмоции".