Сумма невыплаченных денег превысила 7 миллионов рублей

Сумма невыплаченных денег превысила 7 миллионов рублейДиректор муромской компании полгода не платил заработную плату своим работникам.С октября 2017 года по конец апреля этого года больше 150 сотрудников ООО «ПК Торис-Групп» не получали денег совсем, еще 28 работникам платили зарплату лишь частично.Сумма общей задолженности превысила 7 миллионов рублей.Как сообщает региональная прокуратура, уголовное дело возбуждено по результатам общенадзорной проверки. Обвинительное заключение уже утвердили и направили в мировой суд.