Мужчина воровал ценные вещи, бытовую технику и даже продукты питания

Мужчина воровал ценные вещи, бытовую технику и даже продукты питанияВладимирские полицейские задержали 38-летнего уроженца Ростовской области. Мужчину подозревают в целой серии квартирных краж, сообщает пресс-служба регионального МВД.Правоохранители установили, что злоумышленник проникал через незапертые окна и форточки в квартиры на первых этажах домов и воровал оттуда ценные вещи, бытовую технику и даже продукты питания. Всего мужчина успел наворовать на сумму более 60 тысяч рублей.После задержания грабитель признал свою вину и рассказал, что продавал все похищенное, а деньги тратил на собственные нужды.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за серию краж с незаконным проникновением в жилище.