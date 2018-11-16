В Европу вернулись проливные дожди. Пригород Барселоны: машины плавают. В Валенсии красный уровень опасности, еще в восьми испанских провинциях – оранжевый.

В Европу вернулись проливные дожди. Пригород Барселоны: машины плавают. В Валенсии красный уровень опасности, еще в восьми испанских провинциях – оранжевый, сообщает "Россия 24".Перекрыты несколько трасс и одна ветка метро Барселоны. Синоптики прогнозируют, что дожди не прекратятся еще сутки. В приморской части страны может выпасть до 300 литров осадков на квадратный метр. Для сравнения: 300 литров — это полторы ванны.