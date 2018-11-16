Семья Меган Маркл разорвана. С таким заявлением выступил на телевидении племянник герцогини Сассекской Тайлер Дули.

Семья Меган Маркл разорвана. С таким заявлением выступил на телевидении племянник герцогини СассекскойТайлер Дули.Родственник Меган винит в произошедшем принца Гарри. По его словам, до свадьбы в семействе Маркл все было спокойно, а с началом королевского романа начались размолвки.Самым большим ударом, который и разорвал семью на клочья, стала брачная церемония актрисы. Родственники Меган были обескуражены, когда не получили приглашения на торжество. В часовне Святого Георга присутствовала только мать Маркл, но она и сама давно не общается с семьей мужа.Напомним, принц Гарри и Меган Маркл обвенчались 19 мая 2018 года. Торжественная церемония, которую провел архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, состоялась в часовне Святого Георга. 15 октября во время зарубежного турне герцог и герцогиня Сассекские объявили, что ждут первенца.Новость дополняется