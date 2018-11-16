Владимирская региональная торговая сеть «Квартал» с 16-го ноября прекратила свою работу. Это значит, что все супермаркеты под вывеской Квартал закрываются. 300 сотрудников из 21 одного магазина во Владимире, Муроме, Коврове и Суздале остались без работы и положенных выплат. В соцсетях работники пишут, что о закрытии Кварталов им объявили буквально за день до этого.

Владимирская региональная торговая сеть Квартал с 16-го ноября прекратила свою работу. Это значит, что все супермаркеты под вывеской "Квартал" закрываются. 300 сотрудников из 21 одного магазина во Владимире, Муроме, Коврове и Суздале остались без работы и положенных выплат. В соцсетях работники пишут, что о закрытии "Кварталов" им объявили буквально за день до этого. При том, что перед сотрудниками имеется задолженность по выплатам. Заработанную плату за сентябрь люди получили не в полном объёме, а октябрьских выплат не видели вовсе. Некоторые уволились по собственному желанию, кто-то написал заявление на отпуск. Руководство торговой сети Амбитус, которая владеет "Кварталами", сообщает, что компания, не выдержала конкуренции на рынке и вынуждена закрыться. Представители предприятия признают имеющуюся задолженность и обещают в ближайшее время рассчитаться со своими сотрудниками.Елена Клюшина, финансовый директор компании Амбитус: "Вчера мы приняли решение деятельность компании приостановить. У нас образовалась задолженность перед сотрудниками, которую мы обязательно погасим до нового года. Но на сегодняшний момент полностью погасить заработанную плату мы не смогли. Наши сотрудники, мы вчера с ними попытались провести диалог, но не очень получилось договориться, потому, что люди, естественно хотят получать заработную плату".Представитель компании говорит, что юридическое лицо не закрыто и, возможно, компания выберется из кризиса. Если такое случится, то на работу позовут, в первую очередь, бывших сотрудников. На данный момент под контроль ситуацию с сетью магазинов "Квартал" взял областной департамент по труду и занятости населения.Андрей Григорьев, директор департамента по труду и занятости администрации Владимирской области: "Все работники данной организации, которые потеряли работу пусть обращаются в Центр занятости населения, где им будут подыскивать варианты трудоустройства для дальнейшей работы. Профессии можно будет переучивать. Каждый по-своему будет решать свою судьбу".