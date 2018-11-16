Стало известно об открытии уникального нефтяного месторождения в Охотском море. Его обнаружили после сейсморазведки и 3-D обследования сахалинского шельфа. Запасы углеводородов по оценкам равны годовому объему нашей добычи.

Стало известно об открытии уникального нефтяного месторождения в Охотском море. Его обнаружили после сейсморазведки и 3-D обследования сахалинского шельфа. Запасы углеводородов по оценкам равны годовому объему нашей добычи.Его назвали "Тритоном" — в честь античного морского бога, сына Нептуна. "Нептун" на карте месторождений "Газпромнефти" в Охотском море тоже есть. Совокупный запас "Тритона" и "Нептуна" — более 550 миллионов тонн нефти. Столько Россия добывает в год."Данное месторождение является уже вторым открытым месторождением нефти на шельфе Сахалина, начиная с 2017 года. Уже можно с уверенностью говорить о формировании нового, полноценного нефтедобывающего кластера. Это открытие имеет важное значение как для нашей компании и отрасли, так и для региона в целом. Поскольку освоение этих месторождений будет способствовать развитию инфраструктуры острова, его морского порта", — рассказал Александр Дюков, председатель правления, генеральный директор ПАО "Газпромнефть".Аяшский лицензионный участок — в 55 километрах к северо-востоку от Сахалина. К бурению приступили после глубокого геологического изучения.Сейсморазведку вели на территории в две тысячи квадратных метров. Тем не менее, редко бывает так, что первая же попытка — оказывается успешной. В случае с "Нептуном", а теперь и с "Тритоном" — бур сразу достиг продуктивных нефтяных пластов."Шельф является одной из главных кладовых, которые пока еще не разведаны, и запасы которых явно огромны, их предстоит разведать, освоить в скором времени. Это и шельф Охотского моря, это и, если шире посмотреть, еще арктический шельф. Изученность арктического шельфа для примера сейчас составляет всего 10-11", — подчеркнул Александр Фролов, заместитель генерального директора института национальной энергетики.Для бурения использовали высокотехнологичную полупогружную установку шестого поколения. Она как айсберг — над поверхностью воды лишь малая часть. Очень устойчивая — не должна смещаться ни под напором мощных сахалинских ветров, ни даже под натиском льдов. Бурить может на глубину до 7 километров, месторождение "Тритон" обнаружилось на отметке в 3.Одна из важных особенностей работы "Газпромнефти" на шельфе — принцип нулевого сброса. Чтобы не пострадала экология Охотского моря, весь отработанный буровой раствор собрали и вывезли на сушу дня утилизации. Месторождения еще не изучены до конца. Так что к полномасштабной добыче нефти там приступят не раньше чем через 5-7 лет.