Над премьер-министром Великобритании Терезой Мэй сгущаются тучи. Ее противники в парламенте из числа консерваторов заручились необходимой поддержкой, чтобы начать процедуру отстранения главы кабмина от должности.

Над премьер-министром Великобритании Терезой Мэйсгущаются тучи. Ее противники в парламенте из числа консерваторовзаручились необходимой поддержкой, чтобы начать процедуру отстраненияглавы кабмина от должности.Согласно источникам, на которые ссылается телеканал Sky News,голосование по вопросу о доверии премьер-министру может состояться вближайшее время. Подтверждением этому служит информация о том, что вКонсервативной партии, которую возглавляет Мэй, поручили своим членам отменить поездки и вернуться в британскую столицу.Какговорится в партийном уставе, процедура голосования запускается вслучае, если 15% парламентариев-консерваторов заявят об утрате доверия кпредседателю правительства. Инициаторами отставки действующегопредседателя правительства являются евроскептики, которые недовольныполитикой кабинета Мэй в отношении Евросоюза, в частности, относительно выхода Соединенного Королевства из ЕС.Напомним, в конце сентября Тереза Мэйпопала в громкий скандал, в котором оказалась замешана также канцлерГермании Ангела Меркель. Последняя отказалась здороваться с премьер-министром Великобритании, чем вызвала негодование в СМИ Соединенного Королевства.Инцидент произошел во время неформального саммита ЕС в Зальцбурге (Австрия). Мэйпротянула руку Меркель, однако канцлер ФРГ проигнорировала жест коллегии направилась к стоящей неподалеку президенту Литвы Дале Грибаускайте.Британскиежурналисты набросились с резкой критикой на Меркель. По их мнению,глава германского правительства таким образом продемонстрироваланедовольство политикой Мэй и выходом Соединенного Королевства из Евросоюза.