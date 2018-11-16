Над премьер-министром Великобритании Терезой Мэй
сгущаются тучи. Ее противники в парламенте из числа консерваторов
заручились необходимой поддержкой, чтобы начать процедуру отстранения
главы кабмина от должности.
Над премьер-министром Великобритании Терезой Мэй
сгущаются тучи. Ее противники в парламенте из числа консерваторов
заручились необходимой поддержкой, чтобы начать процедуру отстранения
главы кабмина от должности.
Согласно источникам, на которые ссылается телеканал Sky News,
голосование по вопросу о доверии премьер-министру может состояться в
ближайшее время. Подтверждением этому служит информация о том, что в
Консервативной партии, которую возглавляет Мэй, поручили своим членам отменить поездки и вернуться в британскую столицу.
Как
говорится в партийном уставе, процедура голосования запускается в
случае, если 15% парламентариев-консерваторов заявят об утрате доверия к
председателю правительства. Инициаторами отставки действующего
председателя правительства являются евроскептики, которые недовольны
политикой кабинета Мэй в отношении Евросоюза, в частности, относительно выхода Соединенного Королевства из ЕС.
Напомним, в конце сентября Тереза Мэй
попала в громкий скандал, в котором оказалась замешана также канцлер
Германии Ангела Меркель. Последняя отказалась здороваться с премьер-министром Великобритании, чем вызвала негодование в СМИ Соединенного Королевства.
Инцидент произошел во время неформального саммита ЕС в Зальцбурге (Австрия). Мэй
протянула руку Меркель, однако канцлер ФРГ проигнорировала жест коллеги
и направилась к стоящей неподалеку президенту Литвы Дале Грибаускайте.
Британские
журналисты набросились с резкой критикой на Меркель. По их мнению,
глава германского правительства таким образом продемонстрировала
недовольство политикой Мэй и выходом Соединенного Королевства из Евросоюза.