Депутаты ЗакСобрания обсудили областной бюджет

Депутаты ЗакСобрания обсудили областной бюджетВчера на внеочередном заседании регионального ЗакСобрания депутаты обсуждали областной бюджет.Доходы бюджета стали больше на 1,5 миллиарда рублей. Деньги пришли из федерального бюджета, а также казна пополнилась налогами. Народные избранники распределили дополнительные деньги на здравоохранение, образование, спорт и соцсферу.Так, например, в медицине больше 220 миллионов рублей направят на обеспечение льготников лекарствами, замену устаревшего медицинского оборудования в больницах в Петушинской, Патакинской и Судогодской больницах, планируют достроить акушерский корпус в Гусь-Хрустальном и проиндексировать зарплату медработников.Кроме этого законотворцы снизили расходы по нескольким статьям. 13 миллионов сэкономили на отмене субсидиё на полеты из Владимира в Питер. Еще 7 миллионов бюджету сэкономил глава региона Владимир Сипягин. Он отказался от представительских расходов областной администрации.