Четыре новых школы, два детских сада и значительный рост расходов на здравоохранение и строительство дорог. Во Владимире прошли публичные слушания по проекту бюджета на следующий год.

Четыре новых школы, два детских сада и значительный рост расходов на здравоохранение и строительство дорог. Во Владимире прошли публичные слушания по проекту бюджета на следующий год. Ожидается что в 2019 году доходы региона составят 58 миллиардов, 372 миллиона рублей рублей, расходы - 60 миллиардов 375 миллионов рублей. Дефицит- 2 миллиарда рублей. Основная часть расходных статей главного финансового документа региона касается социальной сферы. На здравоохранение, образование и разные меры поддержки населения планируют потратить больше 40 миллиардов рублей. В следующем году область примет участие в 34 государственных программах и 12 национальных проектах. В Белом доме особо отметили, что в бюджет региона позволит выполнить все майские указы Президента по повышению зарплат бюджетникам. А деньги вложенные в развитие социальной сферы должны повысить уровень жизни населения.Вячеслав Кузин, директор областного департамента финансов, бюджетной и налоговой политики: "Главной целью станет не освоение финансов. Это теперь все должны понимать. А достижение установленных соглашением с профильными федеральными ведомствами целевых показателей. Достижение этих показателей должно сопровождаться, главная цель, для чего вообще эти нацпроекты, улучшением качества жизни населения.Доступностью и качеством оказываемых областными и муниципальными структурами общественно-значимых услуг".