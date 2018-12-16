Явка на проходящих в воскресенье повторных выборах губернатора Приморья, по данным на 12:00, составила почти 14 процентов. Это больше, чем в то же время в первом туре сентябрьских выборов главы региона.

Явка на проходящих в воскресенье повторных выборах губернатора Приморья, по данным на 12:00, составила почти 14 процентов. Это больше, чем в то же время в первом туре сентябрьских выборов главы региона.Самая высокая явка в Спасской городской территории (28%), самая низкая — в Первомайском районе Владивостока (7,7%).На этих выборах в списке кандидатов на пост главы региона четыре претендента: Андрей Андрейченко, Олег Кожемяко, Алексей Тимченко и Роза Чемерис. К середине дня они все уже проголосовали.Как заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод, в полицию передана информация о скупке голосов избирателей на одном из избирательных участков во Владивостоке.Также, по его словам, есть факты распространении в соцсетях недостоверной информации о нарушениях на выборах. Он добавил, что нынешняя избирательная кампания проходила чище и конкурентнее, так как на ней присутствуют представители разных партий, передает "Интерфакс".Голосование, которое проходило в сентябре, признали недействительным из-за многочисленных нарушений. Тогда во втором туре участвовали действующий глава региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Кандидаты обвиняли друг друга в фальсификациях. В результате результаты голосования были отменены и назначена новая дата выборов.