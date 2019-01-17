Жители Подольска объявили фотоохоту на лису. Хищница бродит по городу и не боится ни людей, ни собак. На этой территории уже действует карантин по бешенству, поэтому за передвижениями лесной хищницы жители стараются наблюдать издалека. Так они и выяснили, какого зверя лиса боится больше, чем человека.

Жители Подольска объявили фотоохоту на лису. Хищница бродит по городу и не боится ни людей, ни собак. На этой территории уже действует карантин по бешенству, поэтому за передвижениями лесной хищницы жители стараются наблюдать издалека. Так они и выяснили, какого зверя лиса боится больше, чем человека.- Впереди нас прыгнула и побежала!Лесной зверь на детской площадке вел себя по-хозяйски: лиса никого не боялась и смело осваивала территорию."Стала рыться в мусорном контейнере, потом побежала вокруг площадки. Вела себя достаточно вольно и нагло, спокойно подходила, недалеко была, — рассказывают жители. — У нас лес вокруг — может быть, оттуда прибежала. Там частный сектор, куры есть, зайцы — кушать надо им".Единственный, кто оказал сопротивление незваной гостье — местный кот Василий. Их встречу очевидцы даже успели снять на видео. Домашний хищник лесного в итоге победил: лиса решила избежать драки и скрылась в соседних дворах.- То ли домашняя сбежала, то ли, не дай Бог, нездоровая, к людям пытается прибиться. Ведет себя вроде спокойно, но все равно рекомендуют стараться ближе не знакомиться.Климовск сейчас превратился в зону настоящей фотоохоты: за последние несколько дней лису заметили в трех разных районах. Но вместе с живым интересом это появление вызывает серьезные опасения. В Подольске, в который входит Климовск, действует карантин по бешенству, а такое поведение лисы может быть его симптомом.- Обязательно провожу инструктаж ребенку, чтобы не подходил, ни в коем случае не трогал, не гладил, ну и не пугал ее — опять же, ответная реакция.- Наверное, лучше ее не трогать на всякий случай.- С лисой если столкнуться? Ну, я детям расскажу что делать. Да? Что с лисой делать? Руками-ногами не махать!Администрация города уже подала заявку на отлов лисы. Специалисты должны проверить, здорова ли она. Если нет, коту Василию и всем остальным животным, которые были в контакте с лесной гостьей, придется тоже встретиться с ветеринарами.