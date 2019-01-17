Ярославский Локомотив продолжает свое дальневосточное турне в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 17 января железнодорожники в Шанхае одержали крупную победу над Куньлунь Ред Стар – 5:1.

Ярославский "Локомотив" продолжает свое дальневосточное турне в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. 17 января железнодорожники в Шанхае одержали крупную победу над "Куньлунь Ред Стар" – 5:1.Подопечные Дмитрия Квартальнова уже в первом периоде поразили ворота соперника три раза: заброшенными шайбами отличились Денис Алексеев, Артур Каюмов и Андрей Локтионов. Во втором периоде Брэндон Козун забросил еще одну шайбу. Хоккеисты клуба из Китая смогли сократить отставание в счете, однако последнее слово осталось за "Локо" – на 53 минуте Даниил Апальков установил окончательный счет."Локомотив" набрал 69 очков и вернул себе третью строчку в Западной конференции, обогнав финский "Йокерит". "Куньлунь" с 43 баллами продолжает занимать 9 позицию на Востоке.