Сергей Шнуров крайне редко публикует фотографии частной жизни. Каждый такой снимок ценится заинтересованной общественностью на вес золота.

Сергей Шнуров крайне редко публикует фотографии частной жизни. Каждый такой снимок ценится заинтересованной общественностью на вес золота.Как и большинство представителей отечественного шоу-бизнеса, взял отпуск в январе, прихватил молодую жену Ольгу Абрамову и отправился с ней на курорт. На своей официальной страничке в Instagram лидер группировки "Ленинград" опубликовал фотографию, сделанную новой супругой.На снимке артист запечатлен в одних спортивных штанах. О том, что кадр принадлежит руке Абрамовой, свидетельствует отражение в стеклянной двери апартаментов, выходящих на лазурную воду. "Зима, крестьяне торжествуют", – коротко подписал фотографию Шнуров. Подписчики пришли в восторг от вида полуголого артиста."Красота, офигеть!", "Пять баллов!", "О даа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В лазурном стекле отражаясь, Стоял, оголенний, босой Серьезный такой, не кривляясь Пред новой, красивой женой", "Шнур оголился....", "ДА БОЖЕ ЭТО ЕГО НОВАЯ ЖЕНА! ОЛЬГА.... НО ВСЕ РАВНО ОН БУДЕТ МОИМ!!!", "О боже, какой мужчина!", "Шикарен", Погорячилась Матильда", – прокомментировали восторженные фанаты.Напомним, что церемония бракосочетания и светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой состоялась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге в октябре. Роспись прошла в обстановке строжайшей секретности. Артист не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут.Ольга стала четвертой женой исполнителя. Примечательно, что с третьей женой Матильдой развелся в мае 2018 года, а о его свадьбе с новой избранницей стало известно уже в октябре.