Женщина находилась в федеральном розыске с 2011 года по подозрению в использовании поддельных документов...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное задержали женщину, разыскиваемую с 2011 года по подозрению в использовании поддельных документов.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в Ореховом проезде задержали 35-летнюю приезжую из ближнего зарубежья. Женщина находилась в федеральном розыске с 2011 года по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Она передана инициатору розыска.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22