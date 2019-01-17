Мужчины избили заявителя и потребовали поставить подпись в неустановленных документах, а также написать расписку на 100 тысяч рублей...

«Оперативники на юго-востоке столицы задержали двоих мужчин и женщину, подозреваемых в вымогательстве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В ОМВД России по району Люблино обратился 36-летний житель столицы с заявлением о вымогательстве. Потерпевший рассказал, что в сети Интернет познакомился с девушкой, она пригласила его в гости в квартиру на Краснодарской улице. Возле подъезда новая знакомая встретила мужчину и провела его к себе домой. После этого вслед за потерпевшим в квартиру вошли двое неизвестных – мужчина и женщина. Еще один злоумышленник уже находился в помещении. Мужчины избили заявителя и потребовали поставить подпись в неустановленных документах, а также написать расписку, в которой он обязуется передать им денежные средства в сумме 100 тысяч рублей. Получив подписи, злоумышленники отпустили потерпевшего.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции задержали троих подозреваемых в вышеуказанной квартире. Ими оказались приезжие мужчины 26 и 34 лет и 35-летняя жительница столицы. При обыске в квартире обнаружена и изъята часть подписанных потерпевшим чистых листов бумаги.Следствием ОМВД России по району Люблино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 163 УК РФ «Вымогательство». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции устанавливается причастность хозяйки квартиры к данному противоправному деянию.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18