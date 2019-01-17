В Сети появилась информация о том, что якобы телеведущая Регина Тодоренко родила сына вовсе не от певца Влада Топалова, а его коллеги Сергея Лазарева. Сам Топалов прокомментировал эти данные.

В Сети появилась информация о том, что якобы телеведущая Регина Тодоренко родила сына вовсе не от певца Влада Топалова, а его коллеги Сергея Лазарева. Сам Топалов прокомментировал эти данные.Сенсационную связь и обнаружил случайно. Один из сайтов, специализирующийся на детях и материнстве, в своем материале сообщил, что популярная телеведущая родила сына популярному исполнителю. Влад Топалов сделал скриншот и разместил его на своей официальной страничке в социальной сети Instagram."Я не смог удержаться и не поделиться с вами!!!!! 😂😂😂😂😂😂 у меня истерика!!! 😂😂😂😂😂😂😂 Я подозревал вас обоих, конечно, @reginatodorenko @lazarevsergey , но чтоб вот так...... Скучно не бывает у меня в жизни 😝 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написал .Разумеется, эти данные не соответствуют истине. скорее всего, автор текста просто перепутал Сергея Лазарева и Влада Топалова, ведь когда-то артисты выступали вместе в группе SMASH! Интересно, что все герои публикации восприняли информацию с юмором и всласть посмеялись в комментариях.Так, Сергей Лазарев написал: "Прости, Владька! Не хотели тебя расстраивать с Региной(((". Тодоренко тоже не осталась в стороне. "Прости, любимый, прости", – обратилась к Топалову популярная телеведущая. Влад ответил Сергею: "я вот только не пойму, когда вы успели?", а потом констатировал: "да я уж понял... и тут ты меня опередил".Подтянулись и другие представители отечественного шоу-бизнеса. Популярный юморист. телеведущий и шоумен Максим Галкин подчеркнуто сочувствующе обратился к Владу Топалову: "Влад? Как так-то? Что ж творится на свете? Вот и нашла решка себе орла". Телеблондинка Лера Кудрявцева позвала участников заварушки на шоу: "Так, всех жду на программе ДНК". Топалов и Тодоренко ответили ей хохочущими смайликами.Влад прокомментировал слова Максима: "ты знаешь, если честно, я даже и не знаю, как комментировать. шоу-бизнес не перестает удивлять. хотя, тут, наверное, я скажу, что уж от кого, так от этих двух я никак не ожидал". Галкин отреагировал на слова Топалова смайликом.