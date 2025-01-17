Отработка навыков самообороны закончилась вызовом скорой и уголовным делом. Не надо было совмещать упражнения с распитием алкоголя. Как рассказали в Следкоме, 18-летний парень поскользнулся

Отработка навыков самообороны закончилась вызовом скорой и уголовным делом. Не надо было совмещать упражнения с распитием алкоголя. Как рассказали в Следкоме, 18-летний парень поскользнулся и ударил 17-летнего приятеля ножом в грудь. Инцидент произошел вечером 16 ноября. На лавках у хоккейной площадки на улице Ленина собралась компания молодых людей. Ребята пили пиво и отдыхали. В какой-то