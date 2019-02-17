Лучшим фильмом 69-го Берлинале, получившим Золотого медведя, стала французская картина Синонимы Гадава Лапида. Фильм рассказывает о молодом израильтянине, который старается оторваться от родины и стать настоящим французом.

Лучшим фильмом 69-го Берлинского кинофестиваля, получившим "Золотого медведя", стала французская картина "Синонимы" Гадава Лапида. Фильм рассказывает о молодом израильтянине, который старается оторваться от родины и стать настоящим французом​​​.Берлинский кинофестиваль - один из наиболее престижных мировых киносмотров - проходил в столице Германии с 7 февраля. В конкурсе участвовали 16 картин.Фильм "Синонимы" рассказывает о демобилизовавшемся после войны израильтянине. Он приезжает в Париж с надеждой найти мир и стать настоящим французом, но из-за терактов в Европе и нападений арабского населения на французских евреев все надежды героя разрушаются."Для меня это значит очень много. Я не мог и ждать такой награды", — признался режиссер."Серебряного медведя" вручили картине "Крушитель системы" Норы Фингшайдт, сообщает РИА Новости.