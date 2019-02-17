Желтые жилеты бунтуют во Франции. В Ле-Мане протестующие разгромили офис депутата правящей партии Дамьена Пишеро — выбили окна и разломали почти всю мебель. От действий активистов пострадали здания комиссариата, суда и редакции местной газеты.

"Желтые жилеты" бунтуют во Франции. В Ле-Мане протестующие разгромили офис депутата правящей партии Дамьена Пишеро — выбили окна и разломали почти всю мебель. От действий активистов пострадали здания комиссариата, суда и редакции местной газеты.Протестующие также сожгли припаркованный рядом с изданием спортивный автомобиль. По всей Франции по данным СМИ на протест вышло боле 40 000 человек.Манифестации сопровождались агрессией в отношении полиции — в стражей порядка кидают камни и бутылки, в ответ полиция применяет слезоточивый газ. В Париже в ходе столкновений было задержано 23 человека.