Татьяна Навка дала откровенное интервью. Прославленная фигуристка рассказала, почему все ее мечты об одиночном катании вдребезги разбились.

Татьяна Навка дала откровенное интервью. Прославленная фигуристка рассказала, почему все ее мечты об одиночном катании вдребезги разбились.По нынешним меркам Татьяна Навка встала на коньки поздно – ей было четыре с половиной года. Первые шаги в фигурном катании будущая олимпийская чемпионка сделала в Днепропетровске. Причем девочка мечтала о победах в одиночном женском катании.Однако, когда ей было 13 лет, все изменилось. Ей пришлось расстаться со своими чаяниями "Для меня это была жуткая трагедия. В 13 лет я выросла за лето на 12 сантиметров, и все: раскоординация полностью, руки-ноги не собрать. И меня все время тренеры пугали: "То не прыгнешь – отдадим тебя в танцы". Для меня это слезы.Никакие танцы, никогда в жизни! Но когда уже год прошел, у меня все никак, не прыгаю, на последних позициях, что, скорее всего, и не прыгну, мама говорит: "Тань, ну давай просто попробуем", – рассказала Татьяна Навка в передаче "Секрет на миллион".Она согласилась. мать и дочь пришли на тренировку к фигуристам, специализирующимся на танцах. И для Татьяны стало удивлением, что можно не так сильно травмироваться, что есть партнеры, нет прыжков. Там все оказалось по-другому, и ей понравилось. Впрочем, оговорилась Навка, ей давался спорт с трудом.Пройдя множество испытаний, Татьяна Навка и ее партнер Роман Костомаров стали олимпийскими чемпионами. Покинув спорт, фигуристка не покинула лед. Она танцует в шоу "Руслан и Людмила". Ее партнером является известный фигурист Петр Чернышев, супруг актрисы Анастасии Заворотнюк. "С Петей... как на перине с ним. Очень комфортно", – призналась Навка.В студии шоу появился и сам Чернышев. "Моя супруга мне говорит: "Ну почему ты не встал с ней в пару, когда тебе предлагали?" Не знаю. Оставил возможности для Ромы Костомарова", – с улыбкой рассказал Петр.