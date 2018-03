Президент США Дональд Трамп порадовался в Twitter увольнению первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба.

Президент США Дональд Трамп порадовался в Twitter увольнению первого заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба. Трамп обвинил Маккейба во лжи и коррупции.Трамп назвал этот день "замечательным для демократии".Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI — A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 марта 2018 г.Президент США поздравил "трудолюбивых мужчин и женщин из ФБР", потому что "лицемерный" экс-директор ФБР Джеймс Коми "был его начальником и сделал так, что Маккейб выглядел мальчиком из церковного хора".Как заявил министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс, отставка Маккейба связана с многократными нарушениями конфиденциальности и "неискренности".Уход Маккейба до 18 марта лишит его большой пенсии по выслуге лет.